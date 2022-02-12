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У Сенат США внесли законопроект про відповідальність Білорусі за агресію проти України

Автор: Валерія Поліщук

До Сенату Сполучених Штатів внесли проект закону про відповідальність Білорусі за агресію проти України. Автором документа виступив сенатор Джеймс Ленкфорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу сенатора.

Законопроект був внесений з метою утримати Білорусь від дозволу Росії використовувати свою територію для вторгнення в Україну.

Документ передбачає санкції щодо Білорусі або іншої країни, яка підтримає агресію Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України.

"Білорусь допускає тисячі російських військ у свою країну, щоб вибудувати на кордоні з Україною. США повинні чітко заявити, що проти будь-якої країни, яка підтримує спроби Росії вторгнутися в Україну, будуть застосовані жорсткі економічні та дипломатичні санкції", - заявив Ленкфорд.

Так, жорсткі санкції проти Білорусі можуть бути введені за наступні дії:

  • спільна з Росією участь у вторгненні в Україну;
  • надання матеріальної, тактичної чи іншої підтримки російському вторгненню;
  • розміщення на своїй території російських військ, що беруть участь у нападі;
  • співпраця з російською розвідкою при вторгненні;
  • закупівлю або передачу летальної зброї, використовуваної при вторгненні в Україну.

Нагадаємо, вчора представник Білого дому Джейк Салліван заявив, що російське вторгнення в Україну може початися в будь-який момент. Він зазначив, що новий акт агресії може відбутися до завершення Олімпіади в Пекіні.

Додамо, що Росія і Білорусь проводять військові навчання "Союзна рішучість" на білоруській території з 10 по 20 лютого. За різними оцінками, в маневрах візьмуть участь до 30 тисяч військовослужбовців і сучасні озброєння.

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