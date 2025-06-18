Сенат США відклав "руйнівні санкції" проти Росії через війну Ізраїлю та Ірану, - ЗМІ

Сенат США відкладає розгляд законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії щонайменше до липня. Основна причина - загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, який наразі є пріоритетом для Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Semafor .

Як повідомляє видання, сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь зосереджуються на переробленій версії свого законопроєкту, який захистить союзників України від деяких санкцій за торгівлю з Росією та внесе інші технічні зміни. Але їхні надії на те, що законопроєкт буде прийнято Сенатом цього місяця, згасли, оскільки з'явилися інші пріоритети.

Зокрема, лідери Республіканської партії хочуть, щоб наступного тижня законопроєкт президента Дональда Трампа про податки та витрати був розглянутий, а Іран штовхає американського лідера на межу прямого військового зіткнення. Окрім того, Трамп не дав Сенату "зеленого світла" на ухвалення санкцій.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун, член республіканської партії, заявив, що "липневі терміни" для розгляду санкцій проти Росії є найімовірнішими на цей час.

"Ми дуже відкриті до переговорів, ми намагаємося співпрацювати з адміністрацією з точки зору термінів", - сказав він.

Своєю чергою Грем заявив, що Сенату "доведеться трохи почекати" з санкціями проти Росії, не назвавши конкретних термінів.

"Зараз ситуація з Іраном змінюється. Це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Зовсім ні. Іран у центрі уваги. Але радше раніше, ніж пізніше", - зазначив сенатор.