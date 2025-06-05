"У моїй голові є дедлайн": Трамп знову заговорив про санкції проти Росії

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Журналісти запитали Трампа, чи розглядає той введення додаткових санкцій проти Росії, адже це питання звучить вже "тижні й місяці".

"Так, коли я побачу, що ми не домовимося, що це не припиниться, якщо такий момент настане... Так, у моїй голові є кінцевий термін, коли я побачу, що це не припиниться. Буде дуже-дуже важко, і, чесно кажучи, це може стосуватися обох країн, ви знаєте, для танго потрібні двоє, але ми будемо дуже жорсткими, чи то Росія, чи хтось інший", - відповів Трамп.