"У моїй голові є дедлайн": Трамп знову заговорив про санкції проти Росії
Президент США Дональд Трамп заявив, що має у голові власний дедлайн щодо того, коли запроваджувати санкції проти Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Журналісти запитали Трампа, чи розглядає той введення додаткових санкцій проти Росії, адже це питання звучить вже "тижні й місяці".
"Так, коли я побачу, що ми не домовимося, що це не припиниться, якщо такий момент настане... Так, у моїй голові є кінцевий термін, коли я побачу, що це не припиниться. Буде дуже-дуже важко, і, чесно кажучи, це може стосуватися обох країн, ви знаєте, для танго потрібні двоє, але ми будемо дуже жорсткими, чи то Росія, чи хтось інший", - відповів Трамп.
Санкції проти Росії
20 травня Європейський Союз офіційно схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Водночас у Брюсселі вже розпочали роботу над наступним етапом обмежень.
Своєю чергою президент США Дональд Трамп також заявив, що розглядає можливість введення санкцій проти Росії. Однак Вашингтон наразі не квапиться із рішенням. За словами державного секретаря Марко Рубіо, запровадження обмежень у цей момент може призвести до виходу Москви з перемовин щодо завершення війни проти України.
Тим часом у Конгресі США вже з’явилися ініціативи з більш жорстким підходом. Зокрема, сенатор-республіканець Ліндсі Грем подав законопроєкт, який передбачає запровадження "нищівних" санкцій проти Російської Федерації. У документі йдеться про 500% мита на імпорт товарів з країн, які продовжують купувати російські енергоносії - зокрема нафту, газ, нафтопродукти та уран.
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