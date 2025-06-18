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Сенат США отложил "разрушительные санкции" против России из-за войны Израиля и Ирана, - СМИ

США, Среда 18 июня 2025 22:02
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Сенат США отложил "разрушительные санкции" против России из-за войны Израиля и Ирана, - СМИ Фото: сенатор США Линдси Грэм (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Сенат США откладывает рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России как минимум до июля. Основная причина - обострение конфликта между Ираном и Израилем, который сейчас является приоритетом для Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Semafor.

Как сообщает издание, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь сосредотачиваются на переработанной версии своего законопроекта, который защитит союзников Украины от некоторых санкций за торговлю с Россией и внесет другие технические изменения. Но их надежды на то, что законопроект будет принят Сенатом в этом месяце, угасли, поскольку появились другие приоритеты.

В частности, лидеры Республиканской партии хотят, чтобы на следующей неделе законопроект президента Дональда Трампа о налогах и расходах был рассмотрен, а Иран толкает американского лидера на грань прямого военного столкновения. Кроме того, Трамп не дал Сенату "зеленого света" на принятие санкций.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун, член республиканской партии, заявил, что "июльские сроки" для рассмотрения санкций против России являются наиболее вероятными на данный момент.

"Мы очень открыты к переговорам, мы стараемся сотрудничать с администрацией с точки зрения сроков", - сказал он.

В свою очередь Грэм заявил, что Сенату "придется немного подождать" с санкциями против России, не назвав конкретных сроков.

"Сейчас ситуация с Ираном меняется. Это не значит, что я забыл о России или Украине. Совсем нет. Иран в центре внимания. Но скорее раньше, чем позже", - отметил сенатор.

Разрушительные санкции против России

Напомним, в начале апреля сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь представили законопроект о введении жестких санкций против России за отказ от долговременного мира с Украиной.

Ранее мы сообщали, что Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против России, если российский диктатор Владимир Путин не покажет стремление к миру.

Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или прибегнет к другим усилиям, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Закон также устанавливает 500%-ный тариф на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект на рассмотрение и там. К тому же Трамп не сможет ветировать законопроект, поскольку для преодоления вето необходимо 67 голосов в Сенате, а проект поддерживают 81.

Однако недавно The Wall Street Journal написало, что администрацию Трампа не устраивает законопроект Грэма, в связи с чем чиновники Белого дома пытаются значительно ослабить меры.

Одним из предложений было таким, чтобы американский лидер сам решал, против кого вводить санкции. Также администрация Трампа предложила заменить все формулировки с "должен" на "может".

К тому же президент США Дональд Трамп заявил, что имеет в голове собственный дедлайн относительно того, когда вводить санкции против России.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Сенат США Санкции против России Израиль Иран
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