Сенат США погодив оборонний бюджет. Україні виділили 300 млн доларів
Фото: Сенат США погодив оборонний бюджет (Getty Images)
Верхня палата Конгресу США погодила оборонний бюджет на суму 770 млрд доларів. Документ був направлений на підпис президенту Джо Байдену.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на AXIOS.
Законопроєкт передбачає фінансування й визначення політики Пентагону. Протягом останніх шести років документ погоджують на двопартійній основі.
Що передбачає погоджений оборонний бюджет:
- підвищення заробітної плати військовослужбовців та працівників Пентагону на 2,7%;
- 12 тижнів відпустки для догляду за дитиною для усіх військовослужбовців;
- створення незалежної комісії з війни в Афганістані. Вона займеться розслідування війни та виведення військовослужбовців США;
- 300 млн доларів у вигляді допомоги в галузі безпеки Україні.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сенатор-республіканець Тед Круз запропонував лідеру демократів в Сенаті Чарльзу Шумеру повернути в проєкт оборонного бюджету США поправку про санкції проти "Північного потоку-2".