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Сенат США погодив оборонний бюджет. Україні виділили 300 млн доларів

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Середа 15 грудня 2021 21:25
Сенат США погодив оборонний бюджет. Україні виділили 300 млн доларів Фото: Сенат США погодив оборонний бюджет (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Верхня палата Конгресу США погодила оборонний бюджет на суму 770 млрд доларів. Документ був направлений на підпис президенту Джо Байдену.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AXIOS.

Законопроєкт передбачає фінансування й визначення політики Пентагону. Протягом останніх шести років документ погоджують на двопартійній основі.

Що передбачає погоджений оборонний бюджет:

  • підвищення заробітної плати військовослужбовців та працівників Пентагону на 2,7%;
  • 12 тижнів відпустки для догляду за дитиною для усіх військовослужбовців;
  • створення незалежної комісії з війни в Афганістані. Вона займеться розслідування війни та виведення військовослужбовців США;
  • 300 млн доларів у вигляді допомоги в галузі безпеки Україні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сенатор-республіканець Тед Круз запропонував лідеру демократів в Сенаті Чарльзу Шумеру повернути в проєкт оборонного бюджету США поправку про санкції проти "Північного потоку-2".

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