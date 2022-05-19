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Сенат США сегодня проголосует за пакет помощи Украине на 40 млрд долларов

Фото: Сенат США сегодня проголосует за пакет помощи Украине на 40 млрд долларов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 19 мая, Сенат Соединенных Штатов проведет голосование по законопроекту о предоставлении Украине помощи на 40 миллиардов долларов. Голосование состоится в 18:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сената.

"В 11:30 (18:30 по Киеву) Сенат приступит к двум голосованиям по следующим вопросам: Переговоры по HR 7691, пакету дополнительной помощи Украине. Прохождение HR 7691, пакета дополнительной помощи Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 мая Сенат США подавляющим большинством голосов во время процедурного голосования одобрил предоставление помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.

Отметим, 7 мая Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 33 млрд долларов, в который войдут артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.

Рассматривая инициативу американского лидера Палата представителей увеличила пакет помощи Украине до 40 млрд долларов.

Кроме того, Сенат США из-за новой поправки не смог быстро принять пакет помощи Украине на 40 млрд долларов.

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