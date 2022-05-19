ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сенат США сегодня проголосует за пакет помощи Украине на 40 млрд долларов

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 19 мая 2022 08:41
Сенат США сегодня проголосует за пакет помощи Украине на 40 млрд долларов Фото: Сенат США сегодня проголосует за пакет помощи Украине на 40 млрд долларов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 19 мая, Сенат Соединенных Штатов проведет голосование по законопроекту о предоставлении Украине помощи на 40 миллиардов долларов. Голосование состоится в 18:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сената.

"В 11:30 (18:30 по Киеву) Сенат приступит к двум голосованиям по следующим вопросам: Переговоры по HR 7691, пакету дополнительной помощи Украине. Прохождение HR 7691, пакета дополнительной помощи Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 мая Сенат США подавляющим большинством голосов во время процедурного голосования одобрил предоставление помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.

Отметим, 7 мая Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 33 млрд долларов, в который войдут артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.

Рассматривая инициативу американского лидера Палата представителей увеличила пакет помощи Украине до 40 млрд долларов.

Кроме того, Сенат США из-за новой поправки не смог быстро принять пакет помощи Украине на 40 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сенат США Помощь Украине Война России против Украины
NEWS
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
DAILY
Битва за Харьков и Донбасс. Что сейчас происходит на восточном фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Харьков и Донбасс. Что сейчас происходит на восточном фронте