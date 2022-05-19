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Сенат США сьогодні проголосує за пакет допомоги Україні на 40 млрд доларів

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Вашингтон, Четвер 19 травня 2022 08:41
Сенат США сьогодні проголосує за пакет допомоги Україні на 40 млрд доларів Фото: Сенат США сьогодні проголосує за пакет допомоги Україні на 40 млрд доларів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 19 травня, Сенат Сполучених Штатів проведе голосування щодо законопроекту про надання Україні допомоги на 40 мільярдів доларів. Голосування відбудеться о 18:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сенату.

"Об 11:30 (18:30 за Києвом) Сенат приступить до двох голосувань з наступних питань: переговори по HR 7691, пакету додаткової допомоги Україні. Проходження HR 7691, пакету додаткової допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня Сенат США переважною більшістю голосів під час процедурного голосування схвалив надання допомоги Україні у розмірі 40 мільярдів доларів.

Зазначимо, 7 травня Байден оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 33 млрд доларів, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси, радари та інше військове обладнання.

Розглядаючи ініціативу американського лідера Палата представників збільшила пакет допомоги Україні до 40 млрд доларів.

Крім того, Сенат США через нову поправку не зміг швидко прийняти пакет допомоги Україні на 40 млрд доларів.

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