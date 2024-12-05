Сенат США провів зустріч із делегацією антикорупційних органів України

У середу, 4 грудня, співробітники Комітету з асигнувань Сенату США провели зустріч із українською делегацією. До її складу увійшли представники НАБУ, САП та Вищого антикорупційного суду.

Про це розповіла посол США в Україні Бріджіт Брінк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х.

Зустріч була зосереджена на питаннях прозорості та ефективності використання фінансової допомоги, яку США надають Україні. Крім того, посол наголосила на важливості незалежності антикорупційних структур України для цього процесу.

Нагадаємо, вчора держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка планує повністю використати 61 млрд доларів на допомогу Україні, які були схвалені Конгресом. Мова йде про проміжок до кінця президентського терміну Джо Байдена. Гроші будуть спрямовані на постачання зброї.

Також він повідомив, що найближчими тижнями Україна отримає перші траншеї коштів із 50 млрд доларів заморожених активів РФ.

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