Україна отримає 50 млрд доларів із заморожених активів РФ найближчими тижнями, - Блінкен

Найближчими тижнями в Україну буде переведено 50 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів з США та Європейського Союзу.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

За його словами, є скоординований план США та ЄС щодо швидкої передачі коштів Україні.

"Зараз ми на основі заморожених російських активів маємо отримати 50 млрд доларів, які підуть в Україну. Ці гроші підуть від нас у наступні тижні, а також від Європи, і це підтримає Україну на певний час наступного року", - зазначив Блінкен.

Він наголосив, що союзники продовжують роботу над тим, щоб переконатися, що Україна має гроші та ресурси, необхідні для підтримки економіки та оборони.

"Боєприпаси, все, що з цим пов'язано, чи то ППО, чи то ракети, чи то бронетехніка. Ми працюємо дуже рішуче, щоб переконатися, що на багато місяців наперед Україна матиме те, що їй потрібно. Сполучені Штати роблять усе, що можуть", - додав держсекретар США.