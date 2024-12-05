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Сенат США провел встречу с делегацией антикоррупционных органов Украины

Четверг 05 декабря 2024 01:35
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Сенат США провел встречу с делегацией антикоррупционных органов Украины Фото: встреча Сената США и украинской делегации (x.com/USAmbKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

В среду, 4 декабря, сотрудники Комитета по ассигнованиям Сената США провели встречу с украинской делегацией. В ее состав вошли представители НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

Встреча была сосредоточена на вопросах прозрачности и эффективности использования финансовой помощи, которую США предоставляют Украине. Кроме того, посол подчеркнула важность независимости антикоррупционного структур Украины для этого процесса.

"Преданность Украины независимости ее антикоррупционных институтов способствует обеспечению прозрачности использования иностранной помощи США", - резюмировала Бриджи Бринк.

Напомним, вчера госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка планирует полностью использовать 61 млрд долларов на помощь Украине, которые были одобрены Конгрессом. Речь идет о промежутке до конца президентского срока Джо Байдена. Деньги будут направлены на поставки оружия.

Также он сообщил, что в ближайшие недели Украины получит первые траншеи средств из 50 млрд долларов замороженных активов РФ.

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