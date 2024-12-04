США планують використати кожен цент з 61 млрд доларів на допомогу Україні, - Блінкен

Сполучені Штати Америки планують повністю використати 61 млрд доларів, схвалених Конгресом, на допомогу Україні до кінця президентського терміну Джо Байдена. Кошти будуть спрямовані на постачання зброї.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Союзники нарощують свою підтримку. Загалом США надали Україні 102 млрд доларів допомоги, а наші партнери - 158 млрд доларів. Це найкращий приклад розподілення фінансового тягаря, який я бачив за 30 років кар’єри", - сказав Блінкен.

За його словами, у термін, який лишився для чинної адміністрації США, вона має намір додатково наростити безпекову підтримку України, "щоб і надалі розбудовувати українську ППО, артилерію і потужності у бронетехніці".

"Ми маємо намір - це моє прагнення і намір президента - використати кожен цент наявного фінансування у розмірі 61 млрд доларів, щодо яких був отриманий дозвіл Конгресу у бюджетному доповненні", - наголосив держсекретар США.