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Турция вызвала посла США из-за признания геноцида армян

Новости » В мире    30.10.2019 - 10:09
Турция вызвала посла США из-за признания геноцида армян
Фото: МИД Турции (из открытых источников)

В Турции считают, что решение США может подорвать отношения между странами

Министерство иностранных дел Турции вызвало американского посла из-за признания Палатой представителей Конгресса США резолюции о признании геноцидом массовых убийств армян турками в начале XX века. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Также, по словам представителя администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, такое решение может подорвать подорвут отношения США с Турцией.

"Голосование в Палате представителей США по резолюции об Армении вызывает глубокую обеспокоенность у всех, кому небезразличны отношения США и Турции. Те, кто голосовал за эту резолюцию, будут нести ответственность за ухудшение критических стратегических отношений в неспокойном регионе", - написал Алтун в Twitter.

Турция вызвала посла США из-за признания геноцида армян

Напомним, Конгресс США принял резолюцию 29 октября. Поддержали документ 405 голосами. Резолюция признает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, которые происходили с 1915 по 1923 годы.

В начале 2018 года парламент Нидерландов принял резолюцию о признании геноцидом убийства армян в Османской империи в 1915-1916 годах, после чего МИД Турции вызвал нидерландского дипломата.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиТурциягеноцид армян
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