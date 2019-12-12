Сенат США прийняв резолюцію про визнання геноциду вірмен

Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

Очікується, що Туреччина висловить своє обурення визнання геноциду вірмен

Сенат Конгресу Сполучених Штатів у четвер, 12 грудня, одноголосно прийняв резолюцію про визнання геноциду вірмен. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Також у резолюції міститься заклик не допускати спроб залучити влади США або асоціювати їх з запереченням геноциду вірмен, а також "будь-якого іншого геноциду". Крім того, ці ж наміри стосуються заохочення інформування про геноцид вірмен.

"Це момент істини, який був відкладений на дуже тривалий час", - заявив сенатор-республіканець Тед Круз після прийняття резолюції.

Очікується, що Анкара знову висловить своє обурення визнання геноциду вірмен.

29 жовтня Палата представників Сполучених Штатів прийняла резолюцію, яка визнає геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії, що відбувалися з 1915 по 1923 роки . Підтримали даний документ 405 голосами.

Після цього рішення Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла США. За словами представника адміністрації президента Туреччини Фахреттина Алтуна, таке рішення може підірвати підірвуть відносини США з Туреччиною.

Додамо, що на початку минулого року парламент Нідерландів ухвалив резолюцію про визнання геноцидом вбивства вірмен в Османській імперії в 1915-1916 роках, після чого МЗС Туреччини викликав нідерландської дипломата.