Сенат США готує три нові законопроєкти для посилення тиску на Росію, - Axios
Сенатський комітет із закордонних справ США готується ухвалити три законопроєкти, спрямовані на посилення тиску на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами законодавців та їхніх помічників, Сенатський комітет із закордонних справ США у середу розгляне три законопроєкти, спрямовані на посилення тиску на Росію.
Ініціативи мають двопартійну підтримку та покликані продемонструвати готовність Конгресу до подальших дій проти Москви.
Примітно, що засідання комітету збігається з візитом до Вашингтона генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який у середу зустрінеться з президентом Дональдом Трампом та провідними законодавцями.
Очікується, що ухвалення цих законопроєктів дозволить сенаторам з обох партій створити політичний імпульс для дій проти Росії та засвідчить, що Конгрес готовий до ескалації у відповідь на агресію Кремля.
"Чим більше ми можемо зробити тут, щоб протистояти Росії, тим більше ми прагнемо це зробити", - сказав сенатор Джеймс Ріш.
Його колега, демократка з Нью-Гемпширу сенаторка Жанна Шахін додала, що оскільки Білий дім, здається, не бажає діяти, то Конгресу важливо вжити певних заходів.
"І я дуже рада, що вперше цього року ми матимемо законопроєкти, які ускладнять Росії продовження цієї війни", - пояснила вона.
Деталі ініціатив
Під час засідання комітет планується розгляд трьох законопроєктів:
- документ, який визнає Росію державою, що підтримує тероризм, через викрадення українських дітей;
- ініціативу щодо економічних санкцій проти Китаю за підтримку військових дій Росії;
- законопроєкт, який передбачає передачу заморожених російських активів у США Україні кожні 90 днів.
Зауважимо, що після сьогоднішньої нічної атаки український президент Володимир Зеленський звернувся до партнерів. Президент наголосив, що російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем.
Зеленський відзначив, що кожен, хто зараз допомагає Україні системами ППО та ракетами до них, захищає життя.
"Ми за це вдячні. І кожен, хто допоможе Україні з далекобійністю, наблизить завершення війни", - підсумував президент.
Детальніше про всі наслідки російського обстрілу станом на ранок, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.