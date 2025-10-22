Сенат США готує три нові законопроєкти для посилення тиску на Росію, - Axios

Сенатський комітет із закордонних справ США готується ухвалити три законопроєкти, спрямовані на посилення тиску на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами законодавців та їхніх помічників, Сенатський комітет із закордонних справ США у середу розгляне три законопроєкти, спрямовані на посилення тиску на Росію.

Ініціативи мають двопартійну підтримку та покликані продемонструвати готовність Конгресу до подальших дій проти Москви.

Примітно, що засідання комітету збігається з візитом до Вашингтона генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який у середу зустрінеться з президентом Дональдом Трампом та провідними законодавцями.

Очікується, що ухвалення цих законопроєктів дозволить сенаторам з обох партій створити політичний імпульс для дій проти Росії та засвідчить, що Конгрес готовий до ескалації у відповідь на агресію Кремля.

"Чим більше ми можемо зробити тут, щоб протистояти Росії, тим більше ми прагнемо це зробити", - сказав сенатор Джеймс Ріш.

Його колега, демократка з Нью-Гемпширу сенаторка Жанна Шахін додала, що оскільки Білий дім, здається, не бажає діяти, то Конгресу важливо вжити певних заходів.

"І я дуже рада, що вперше цього року ми матимемо законопроєкти, які ускладнять Росії продовження цієї війни", - пояснила вона.

Деталі ініціатив

Під час засідання комітет планується розгляд трьох законопроєктів: