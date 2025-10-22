ua en ru
Сенат США готовит три новых законопроекта для усиления давления на Россию, - Axios

США, Среда 22 октября 2025 13:42
Сенат США готовит три новых законопроекта для усиления давления на Россию, - Axios Фото: Сенат США готовит три новых законопроекта, чтобы давить на Россию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сенатский комитет по иностранным делам США готовится принять три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам законодателей и их помощников, Сенатский комитет по иностранным делам США в среду рассмотрит три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию.

Инициативы имеют двухпартийную поддержку и призваны продемонстрировать готовность Конгресса к дальнейшим действиям против Москвы.

Примечательно, что заседание комитета совпадает с визитом в Вашингтон генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в среду встретится с президентом Дональдом Трампом и ведущими законодателями.

Ожидается, что принятие этих законопроектов позволит сенаторам из обеих партий создать политический импульс для действий против России и покажет, что Конгресс готов к эскалации в ответ на агрессию Кремля.

"Чем больше мы можем сделать здесь, чтобы противостоять России, тем больше мы стремимся это сделать", - сказал сенатор Джеймс Риш.

Его коллега, демократ из Нью-Гемпшира сенатор Жанна Шахин добавила, что поскольку Белый дом, кажется, не желает действовать, то Конгрессу важно принять определенные меры.

"И я очень рада, что впервые в этом году мы будем иметь законопроекты, которые усложнят России продолжение этой войны", - пояснила она.

Детали инициатив

Во время заседания комитета планируется рассмотрение трех законопроектов:

  • документ, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, из-за похищения украинских детей;
  • инициативу по экономическим санкциям против Китая за поддержку военных действий России;
  • законопроект, который предусматривает передачу замороженных российских активов в США Украине каждые 90 дней.

Заметим, что после сегодняшней ночной атаки украинский президент Владимир Зеленский обратился к партнерам. Президент подчеркнул, что российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем.

Зеленский отметил, что каждый, кто сейчас помогает Украине системами ПВО и ракетами к ним, защищает жизнь.

"Мы за это благодарны. И каждый, кто поможет Украине с дальнобойностью, приблизит завершение войны", - подытожил президент.

Подробнее обо всех последствиях российского обстрела по состоянию на утро, можно узнать в материале РБК-Украина.

