Сенат США готує слухання щодо масових викрадень українських дітей Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За його словами, цей крок стане важливим етапом у розкритті воєнних злочинів, які росіяни чинять проти українських дітей, включно з незаконним переміщенням, мілітаризацією та спробами позбавлення української ідентичності.

Єрмак уточнив, що слухання відбудуться в Підкомітеті з питань Держдепартаменту, іноземних операцій та пов’язаних програм Сенату США.

"Такі ініціативи посилюють міжнародну підтримку України та нагадують, що справедливість - неминуча. Це результат системної міжнародної адвокації в межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA, яка зробила питання повернення наших дітей частиною глобального порядку денного", - наголосив керівник Офісу президента.

Підготовка до слухань у Вашингтоні вже триває. Глава ОП подякував сенаторам Ліндсі Грему, Браяну Шатцу, американським колегам та уряду США за лідерство, послідовність і підтримку в справі повернення всіх українських дітей додому.