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Сенат Польши одобрил строительство стены на границе с Беларусью

Автор: Наталья Скороход

Сенат Польши одобрил план строительства стены на границе с Беларусью. Это необходимо для предотвращения нелегального въезда мигрантов в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

На строительство стены на границе с Беларусью выделят 350 миллионов евро, ее продолжительность будет составлять 100 километров.

польского парламента одобрила законопроект о строительстве стены 14 октября, его поддержало правительство.

Напомним, что Польша намеренна усилить свою армию. Такое решение приняли из-за миграционного давления со стороны Беларуси и имперских амбиций России.

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