Польша радикально усилит свою армию: причиной стали Беларусь и имперские амбиции России
Польша намеренна радикально усилить свои вооруженные силы. Такое заявление сделал вице-премьер страны Ярослав Качиньский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По его словам, власти готовят законопроект о "защите отечества", который подразумевает радикальное усиление польской армии. Причиной такого решения стало ухудшения международной ситуации, а также геополитическое положение Польши. В качестве примеров вице-премьер привел "имперские амбиции" соседней России и миграционное давление Беларуси.
"Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, мы должны действовать в соответствии со старым правилом: Если хочешь мира, готовься к войне", - сказал Качиньский.
Он подчеркнул, что Польша должна иметь серьезные силы сдерживания и способность эффективно защищаться в течение длительного времени в одиночку.
Выступая вместе с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, Качиньский сказал, что законопроект предаолагает увеличение оборонного бюджета и увеличение численности армии более чем вдвое до 250 000 солдат. Изменения не предполагают восстановления обязательной военной службы.
Чтоб укрепить вооруженные силы, Польша намеренна закупать военное оборудование американского производства, но также обратит внимание на оружие европейского производства.
Напомним, что Польша увеличит число военных на границе с Беларусью. Такое решение приняли из-за мигрантов, которые постоянно пытаются порваться через границу.