Польша радикально усилит свою армию: причиной стали Беларусь и имперские амбиции России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По его словам, власти готовят законопроект о "защите отечества", который подразумевает радикальное усиление польской армии. Причиной такого решения стало ухудшения международной ситуации, а также геополитическое положение Польши. В качестве примеров вице-премьер привел "имперские амбиции" соседней России и миграционное давление Беларуси.

"Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, мы должны действовать в соответствии со старым правилом: Если хочешь мира, готовься к войне", - сказал Качиньский.

Он подчеркнул, что Польша должна иметь серьезные силы сдерживания и способность эффективно защищаться в течение длительного времени в одиночку.

Выступая вместе с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, Качиньский сказал, что законопроект предаолагает увеличение оборонного бюджета и увеличение численности армии более чем вдвое до 250 000 солдат. Изменения не предполагают восстановления обязательной военной службы.