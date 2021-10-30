Сенат Польщі схвалив будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Сенат Польща схвалив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Це необхідно для запобігання нелегального в'їзду мігрантів в країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
На будівництво стіни на кордоні з Білоруссю виділять 350 мільйонів євро, її тривалість становитиме 100 кілометрів.
Президент Польщі
парламенту схвалила законопроект про будівництво стіни 14 жовтня, його підтримав уряд.
Нагадаємо, що Польща має намір посилити свою армію. Таке рішення ухвалили через міграційний тиск з боку Білорусі та імперські амбіції Росії.