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Сенат Польщі проголосував за визнання влади РФ терористичним режимом

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Польща, Середа 26 жовтня 2022 16:59
Сенат Польщі проголосував за визнання влади РФ терористичним режимом Фото: сенат Польщі визнав уряд РФ терористичним (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В середу, 26 жовтня, сенат Польщі ухвалив постанову про визнання влади Росії терористичним режимом. Рішення було прийняте одностайно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на польське видання Dziennik.

В резолюції йдеться про те, що Україна на сьогоднішній день є країною, яка захищає демократію і свободу, тоді як Росія вдається до терористичних методів, бомбардуючи цивільні об'єкти: дитячі садки, школи, театри та житлові масиви.

"Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів окупованих територій. Викрадають українських дітей, депортують, переселяють і відправляють українських громадян на далеку периферію Росії", - говориться в документі.

Також резолюція стверджує, що президент Росії Володимир Путін і його оточення "повернулися до жорстоких практик сталінського і нацистського режимів". Через це Російську Федерацію необхідно перемогти та позбавити можливості ставити під загрозу життя країн-сусідів.

"Сенат Республіки Польща вкотре рішуче засуджує російську агресію і закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Російської Федерації терористичним режимом", - підсумовується в документі.

Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у Росії режим терористичним.

А після обстрілів 10 жовтня посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що Росію потрібно визнати державою-терористом.

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