Росію треба визнати терористичною державою, - посол Зварич
Росію потрібно визнати державою-терористом після масованих ракетних ударів по Україні, які сталися сьогодні, 10 жовтня.
Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку у Twitter.
"Ми закликаємо визнати Росію країною-терористом. Сьогоднішня атака на мирних жителів і цивільні об'єкти в Україні це ще раз підтверджує.Також потрібно: негайне посилення протиповітряної та протиракетної оборони України та повна ізоляція російського агресора", - йдеться у заяві дипломата.
Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетних ударів по Києву та цілій низці міст України.
За останніми даними, росіяни випустили по Україні 83 ракети, половина з них була збила українськими силами ППО.
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