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Росію треба визнати терористичною державою, - посол Зварич

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Варшава, Понеділок 10 жовтня 2022 12:28
Росію треба визнати терористичною державою, - посол Зварич Фото: Василь Зварич, посол України в Польщі (facebook.com ODFoundation)
Автор: Дмитро Левицький

Росію потрібно визнати державою-терористом після масованих ракетних ударів по Україні, які сталися сьогодні, 10 жовтня.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку у Twitter.

"Ми закликаємо визнати Росію країною-терористом. Сьогоднішня атака на мирних жителів і цивільні об'єкти в Україні це ще раз підтверджує.Також потрібно: негайне посилення протиповітряної та протиракетної оборони України та повна ізоляція російського агресора", - йдеться у заяві дипломата.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетних ударів по Києву та цілій низці міст України.

За останніми даними, росіяни випустили по Україні 83 ракети, половина з них була збила українськими силами ППО.

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