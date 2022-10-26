Сенат Польши проголосовал за признание властей РФ террористическим режимом

В среду, 26 октября, сенат Польши принял постановление о признании властей России террористическим режимом. Решение было принято единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на польское издание Dziennik .

В резолюции говорится, что Украина на сегодняшний день является страной, которая защищает демократию и свободу, тогда как Россия прибегает к террористическим методам, бомбардируя гражданские объекты: детские сады, школы, театры и жилые массивы.

"Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей оккупированных территорий. Воруют украинских детей, депортируют, переселяют и отправляют украинских граждан на дальнюю периферию России", - говорится в документе.

Также резолюция утверждает, что президент России Владимир Путин и его окружение "вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов". Поэтому Российскую Федерацию необходимо победить и лишить возможности ставить под угрозу жизнь стран-соседей.

"Сенат Республики Польша в очередной раз решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать правительство Российской Федерации террористическим режимом", - заключается в документе.