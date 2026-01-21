У резолюції зазначено, що Сенат рішуче відкидає неправдиві та образливі висловлювання спікера Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки Томіо Окамури, які пролунали у його новорічній промові.

"Сенат Парламенту Чеської Республіки як частина Парламенту Чеської Республіки рішуче дистанціюється від неправдивих та образливих заяв спікера Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки, що містяться в його новорічній промові", - йдеться у Резолюції, схваленій верхньою палатою парламенту 21 січня.

Крім того, Сенат відмежувався від заяв, у яких ставилися під сумнів підтверджені висновки розслідування теракту у Врбєтицях 2014 року, що лунали від очільника фракції SPD Радіма Фіали. Окремо верхня палата засудила спроби перекласти відповідальність за війну в Україні, які пролунали під час візиту до Києва від депутата партії "Мотористи" Філіпа Турка.

Таким чином, верхня палата парламенту підтвердила свою підтримку Україні як країні, яка зазнала нападу, та готовність продовжувати ключові форми допомоги, зокрема гуманітарну підтримку та військові ініціативи.

Сенат також підкреслив важливість участі Чехії у структурах ЄС та НАТО і наголосив на неприпустимості поширення сумнівів щодо цієї позиції.»