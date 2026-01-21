RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Сенат Чехии жестко ответил на провокационные заявления Окамуры по Украине

Фото: председатель Сената Чехии Милош Вистрчил (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Сенат Чехии выразил однозначную поддержку Украине и дистанцировался от провокационных заявлений спикера Окамуры.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в резолюции Сената, которую продемонстрировал в соцсети Х его председатель Милош Вистрчил.

В резолюции указано, что Сенат решительно отвергает ложные и оскорбительные высказывания спикера Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Томио Окамуры, прозвучавшие в его новогодней речи.

"Сенат Парламента Чешской Республики как часть Парламента Чешской Республики решительно дистанцируется от ложных и оскорбительных заявлений спикера Палаты депутатов Парламента Чешской Республики, содержащихся в его новогодней речи", - говорится в Резолюции, одобренной верхней палатой парламента 21 января.

Кроме того, Сенат отмежевался от заявлений, в которых ставились под сомнение подтвержденные выводы расследования теракта во Врбетицах 2014 года, звучавшие от главы фракции SPD Радима Фиалы. Отдельно верхняя палата осудила попытки переложить ответственность за войну в Украине, которые прозвучали во время визита в Киев от депутата партии "Мотористы" Филиппа Турка.

Таким образом, верхняя палата парламента подтвердила свою поддержку Украине как стране, которая подверглась нападению, и готовность продолжать ключевые формы помощи, в частности гуманитарную поддержку и военные инициативы.

Сенат также подчеркнул важность участия Чехии в структурах ЕС и НАТО и отметил недопустимость распространения сомнений относительно этой позиции."

 

Что сказал Окамура

Напомним, 5 ноября бизнесмен и политик японского происхождения Томио Окамура возглавил нижнюю палату парламента Чехии.

В своем новогоднем обращении спикер парламента Чехии Томио Окамура назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой". Он также заявил, что не хочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с чешским коллегой Петром Мацинкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияВоенная помощьВойна в Украине