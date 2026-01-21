Сенат Чехии жестко ответил на провокационные заявления Окамуры по Украине

Сенат Чехии выразил однозначную поддержку Украине и дистанцировался от провокационных заявлений спикера Окамуры.
Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в резолюции Сената, которую продемонстрировал в соцсети Х его председатель Милош Вистрчил.
В резолюции указано, что Сенат решительно отвергает ложные и оскорбительные высказывания спикера Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Томио Окамуры, прозвучавшие в его новогодней речи.
"Сенат Парламента Чешской Республики как часть Парламента Чешской Республики решительно дистанцируется от ложных и оскорбительных заявлений спикера Палаты депутатов Парламента Чешской Республики, содержащихся в его новогодней речи", - говорится в Резолюции, одобренной верхней палатой парламента 21 января.
Кроме того, Сенат отмежевался от заявлений, в которых ставились под сомнение подтвержденные выводы расследования теракта во Врбетицах 2014 года, звучавшие от главы фракции SPD Радима Фиалы. Отдельно верхняя палата осудила попытки переложить ответственность за войну в Украине, которые прозвучали во время визита в Киев от депутата партии "Мотористы" Филиппа Турка.
Таким образом, верхняя палата парламента подтвердила свою поддержку Украине как стране, которая подверглась нападению, и готовность продолжать ключевые формы помощи, в частности гуманитарную поддержку и военные инициативы.
Сенат также подчеркнул важность участия Чехии в структурах ЕС и НАТО и отметил недопустимость распространения сомнений относительно этой позиции."
Напомним, 5 ноября бизнесмен и политик японского происхождения Томио Окамура возглавил нижнюю палату парламента Чехии.
В своем новогоднем обращении спикер парламента Чехии Томио Окамура назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой". Он также заявил, что не хочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза.
После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с чешским коллегой Петром Мацинкой.