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Сенат Чехии рассмотрит вопрос об импичменте президенту

Новина українською →
Чехия, Среда 02 июня 2021 23:58
Сенат Чехии рассмотрит вопрос об импичменте президенту Фото: президент Чехии Милош Земан (WKÖ/flickr)
Автор: Даша Харченко

Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты парламента Чехии внес в сенат постановление об импичменте президенту страны Милошу Земану. Причиной для отставки сенат считает его поведение в ситуации, связанной с атакой во Врбетице.

Об этом заявил в Twitter глава комитета Павел Фишер.

Взрывы на складах оружия в моравской Врбетице произошли в октябре 2014 года.

"Организованная группа сенаторов, которая сегодня приняла решение о неспособности Милоша Земана занимать пост президента, носит заговорщическое название Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Сената парламента Чешской Республики", - написал Фишер.

Ранее сообщалось, что власти Чехии подготовили запрос к России, где потребуют компенсации за ущерб от взрывов боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В диверсии подозреваются сотрудники российской разведки.

Напомним, министр здравоохранения Чехии Петр Аренберг подал в отставку. Он пробыл на посту всего полтора месяца.

Предыдущий министр здравоохранения Чехии Ян Бланты был уволен после отказа купить российскую вакцину.

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