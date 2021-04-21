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Взрывы на складах в Чехии: парламент страны требует от РФ компенсацию

Новина українською → Чехия, Среда 21 апреля 2021 10:43
Взрывы на складах в Чехии: парламент страны требует от РФ компенсацию Фото: парламент Чехии требует от РФ компенсацию за взрывы на складах (policie.cz)
Автор: Юлия Струк

Депутаты нижней палаты парламента Чехии приняли постановление по взрыву в Врбетице в 2014 году. Они призывают правительство потребовать от России выплатить компенсацию за ущерб.

Об этом сообщает чешское издание Seznam.

Документ гласит, что РФ должна понести ответственность "за нападение на склад боеприпасов".

Парламентарии также полагают, что правительство не должно позволять российским компаниям участвовать в планируемом строительстве атомной электростанции или других элементов инфраструктуры страны.

Как писало РБК-Украина, в расследовании Bellingcat сказано, что за взрывом склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояли по меньшей мере шесть сотрудников российской военной разведки ГРУ. Они входили в состав подразделения 29155, члены которого совершают акты насилия за пределами России.

Напомним, накануне первый вице-премьер и временный глава МИД Чехии Ян Гамачек допустил, что страна может ввести новые пропорциональные меры в отношении России.

Гамчек также отметил, что полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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