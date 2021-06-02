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Сенат Чехії розгляне питання про імпічмент президенту

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Чехія, Середа 02 червня 2021 23:58
Сенат Чехії розгляне питання про імпічмент президенту Фото: президент Чехії Мілош Земан(WKÖ / flickr)
Автор: Даша Харченко

Комітет із закордонних справ, оборони і безпеки верхньої палати парламенту Чехії вніс до сенату постанову про імпічмент президенту країни Мілошу Земану. Причиною для відставки сенат вважає його поведінку в ситуації, пов'язаній з атакою у Врбетіце.

Про це заявив у Twitter глава комітету Павло Фішер.

Вибухи на складах зброї в моравській Врбетіце сталися в жовтні 2014 року.

"Організована група сенаторів, яка сьогодні прийняла рішення про нездатність Мілоша Земана займати пост президента, носить змовницьку назву Комітету із закордонних справ, оборони і безпеки Сенату Парламенту Чеської Республіки", - написав Фішер.

Раніше повідомлялося, що влада Чехії підготувала запит до Росії, де вимагатимуть компенсації за збитки від вибухів боєприпасів у селі Врбетіце у 2014 році. У диверсії підозрюються співробітники російської розвідки.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Чехії Петро Аренберг подав у відставку. Він пробув на посаді всього півтора місяця.

Попередній міністр охорони здоров'я Чехії Ян Бланти був звільнений після відмови купити російську вакцину.

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