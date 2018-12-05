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Семьям захваченных моряков выплатят еще по 100 тыс. гривен

Новости » Политика    05.12.2018 - 14:09
Семьям захваченных моряков выплатят еще по 100 тыс. гривен
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин сегодня утвердил соответствующее постановление

Кабинет министров Украины утвердил выплату единовременной денежной помощи семьям моряков, которые 25 ноября были захвачены в Керченском проливе. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, Кабмин установил, что единовременное пособие семьям моряков выплачивается в размере 100 тыс. гривен. Также провести выплаты поручили Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Министерство обороны обязали в течение недели подать перечень захваченных в Керченском проливе моряков.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак подписал приказ о материальной помощи семьям моряков в размере по 50 тыс. гривен.

Отметим, Европейский суд по правам человека обязал Россию обеспечить раненых моряков соответствующим лечением. Кроме того, Украина должна подать межгосударственное заявление в ЕСПЧ о нарушении прав моряков до 7 января 2019 года.

 

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