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ЕСПЧ обязал Россию предоставить медпомощь пленным украинским морякам

Новости » Общество    04.12.2018 - 20:01
ЕСПЧ обязал Россию предоставить медпомощь пленным украинским морякам
Фото: Иван Лищина (facebook.com/ivan.lishchyna)

Суд оставил в силе требование к РФ о предоставлении информации относительно состояния здоровья и условий содержания украинских моряков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил заявление Украины и обязал Россию обеспечить раненых моряков, захваченных Россией 25 ноября в Керченском проливе, соответствующим лечением. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook заместителя министра юстиции, уполномоченного по вопросам ЕСПЧ Ивана Лищины.

Также суд оставил в силе требование к РФ о предоставлении информации относительно состояния здоровья и условий содержания украинских моряков, которую он не получил от России в срок, установленный в письме ЕСПЧ от 29 ноября.

"Украина должна подать полноценное межгосударственное заявление в ЕСПЧ о нарушении прав моряков до 7 января 2019 года", - отметил Лищины.

ЕСПЧ обязал Россию предоставить медпомощь пленным украинским морякамНапомним, Европейский суд по правам человека обязал Россию дать объяснение относительно захвата украинских моряков.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась в ЕСПЧ из-за нападения России на украинских моряков.

"Мы обратились от имени правительства в Европейский суд по правам человека с требованием применить 39 правило - это незамедлительное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан", - заявил министр юстиции Павел Петренко.

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