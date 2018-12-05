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Сім'ям захоплених моряків виплатять ще по 100 тис. гривень

Новини » Політика    05.12.2018 - 14:09
Сім'ям захоплених моряків виплатять ще по 100 тис. гривень
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін сьогодні затвердив відповідну постанову

Кабінет міністрів України затвердив виплату одноразової грошової допомоги сім'ям моряків, які 25 листопада були захоплені в Керченській протоці. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, Кабмін встановив, що одноразова допомога сім'ям моряків виплачується в розмірі 100 тис. гривень. Також провести виплати доручили Міністерству з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Міністерство оборони зобов'язали протягом тижня подати перелік захоплених в Керченській протоці моряків.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про матеріальну допомогу родинам моряків в розмірі по 50 тис. гривень.

Зазначимо, Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію забезпечити поранених моряків відповідним лікуванням. Крім того, Україна повинна подати міждержавну заяву до ЄСПЛ про порушення прав моряків до 7 січня 2019 року.

 

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