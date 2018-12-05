Могерини обсудит с Климкиным и Лавровым нападение в Керченском проливе

Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

На министерской встрече ОБСЕ в Милане она проведет двусторонние встречи с Климкиным и Лавровым

Верховная представительница Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини планирует обсудить с министрами иностранных дел Украины и России Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым напряженность в регионе Черного и Азовского морей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В частности, завтра, 6 декабря, в Милане на министерской встрече ОБСЕ Могерини проведет двусторонние встречи отдельно с Климкиным и Лавровым.

"Я подниму вопрос напряженности в Азовском море", - сообщила она.

По ее словам, в Брюсселе "чрезвычайно обеспокоены развитием событий в Азовском море".

Кроме того, Могерини в очередной раз отметила, что Евросоюз выступает за территориальную целостность Украины.

Напомним, Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, который находится с визитом в Европе, в ходе встреч министров иностранных дел стран НАТО и в ОБСЕ намерен вместе с Евросоюзом выработать общую позицию по давлению на Россию с требованием освободить захваченных украинских моряков.

Кроме того, Федерика Могерини ранее заявляла, что Европа и США имеют общие интересы в противостоянии вызовам со стороны России, в частности в отношении агрессии против Украины.