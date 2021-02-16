Семьям погибших от COVID медиков направили более 1,5 млн гривен выплат

Семьям погибших от COVID-19 медиков направили более 1,5 млн гривен страховых выплат . Их профинансировал Фонд социального страхования.

"Для семей пяти медицинских работников, умерших вследствие инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования сегодня профинансировал страховые выплаты в размере 1 млн 576 тысяч 500 гривен", - указано в сообщении.

Выплаты осуществили за счет средств государственного бюджета. Средства поступят на счета семей на протяжении нескольких банковских дней.

"Страховые выплаты профинансированы для семей врача общей практики - семейной медицины из Николаевской области, врача-хирурга и врача-терапевта из Хмельницкой области, а также для семей врача-анестезиолога и врача-терапевта из Тернопольской области", - отмечают в фонде.