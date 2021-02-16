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Родинам загиблих від COVID медиків направили понад 1,5 млн гривень виплат

Автор: Юлія Струк

Родинам загиблих від COVID-19 медиків направили понад 1,5 млн гривень страхових виплат. Їх профінансував Фонд соціального страхування.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Для родин п’яти медичних працівників, які померли внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування сьогодні профінансував страхові виплати у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень", - вказано у повідомленні.

Виплати здійснили за рахунок коштів державного бюджету. Кошти надійдуть на рахунки родин упродовж декількох банківських днів.

"Страхові виплати профінансовано для сімей лікаря загальної практики - сімейної медицини з Миколаївської області, лікаря-хірурга і лікаря-терапевта з Хмельницької області, а також для сімей лікаря-анестезіолога і лікаря-терапевта з Тернопільської області", - зазначають у фонді.

Нагадаємо, Фонд соцстрахування у січні направив 295 тис. грн на щомісячні СOVID-виплати для 51 медика і їх родин. Розмір виплати для одного медика від фонду складає від 710,79 гривні до 21 тис. 970 гривень.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів продовжив на 2021 рік страхові виплати медпрацівникам, які заразилися COVID-19.

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