Родинам загиблих від COVID медиків направили понад 1,5 млн гривень виплат

Родинам загиблих від COVID-19 медиків направили понад 1,5 млн гривень страхових виплат. Їх профінансував Фонд соціального страхування.
"Для родин п’яти медичних працівників, які померли внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування сьогодні профінансував страхові виплати у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень", - вказано у повідомленні.
Виплати здійснили за рахунок коштів державного бюджету. Кошти надійдуть на рахунки родин упродовж декількох банківських днів.
"Страхові виплати профінансовано для сімей лікаря загальної практики - сімейної медицини з Миколаївської області, лікаря-хірурга і лікаря-терапевта з Хмельницької області, а також для сімей лікаря-анестезіолога і лікаря-терапевта з Тернопільської області", - зазначають у фонді.
Нагадаємо, Фонд соцстрахування у січні направив 295 тис. грн на щомісячні СOVID-виплати для 51 медика і їх родин. Розмір виплати для одного медика від фонду складає від 710,79 гривні до 21 тис. 970 гривень.
Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів продовжив на 2021 рік страхові виплати медпрацівникам, які заразилися COVID-19.