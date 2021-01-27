Кабмин продлил в этом году страховые выплаты медработникам с COVID

Фото: медики (УНИАН)

Кабинет министров продлил в этом году страховые выплаты медработникам, которые заразились COVID-19. Правительство одобрило соответствующий проект постановления.

Об этом сообщает правительственный портал.

Этот документ продлил право медицинских работников на одноразовую страховую выплату в случае установления им инвалидности и степени утраты трудоспособности вследствие заболевания COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей.

Страховые выплаты предусмотрены в размере не менее 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Продолжено и право членов семей медиков, смерть которых наступила в результате инфицирования коронавирусной болезнью, на разовую страховую выплату в размере, кратном 750 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц.

Напомним, в июле в бюджет Фонда социального страхования на прошлый год добавили 233 млн гривен. Кабмин принял решение увеличить предоставление страховых выплат медикам.

Как писало РБК-Украина, в начале мая Верховная рада приняла закон о страховых выплатах медикам, которые борются с COVID-19.