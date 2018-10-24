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Семья убитого под Славянском журналиста Рокелли требует от Украины 500 тыс. евро

Новости » Политика    24.10.2018 - 15:19
Фото: подозреваемый в убийстве Рокелли Виталий Маркив (ngu.gov.ua)
Фото: подозреваемый в убийстве Рокелли Виталий Маркив (ngu.gov.ua)

Минюсту разрешили закупить юридические услуги для защиты в итальянском суде

Семья погибшего в 2014 году под Славянском Донецкой области итальянского журналиста Андреа Рокелли требует от Украины 500 тыс. евро. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, в сопроводительных документах Минюста о переговорной процедуре по закупке юридических услуг по иску семьи Рокелли говорится, что его родственники в суде требуют компенсацию в 500 тыс. евро. Указывается, что в конце июля суд итальянского Павиа принял к рассмотрению иск против Украины.

Основанием разбирательства является компенсация семье Рокелли, а также организациям, которые присоединись к процессу. Иск рассматривается параллельно с делом против военного Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к убийству Рокелли.

Также в сопроводительных документах указывается, что СБУ не может установить обстоятельства гибели журналиста, так как осмотр места происшествия провели только через полгода после убийства. Кроме того, медицинский эксперт, который провел вскрытие тела, выехал за границу.

На сегодняшнем заседании правительства одобрили закупку юридических услуг для защиты интересов Украины. Подчеркивается, что отсутствие уполномоченного представителя может привести к принятию итальянским судом решения не в пользу Украины.

 

Фото: сопроводительный документ Минюста

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии суд назначил даты пяти заседаний по делу нацгвардейца Маркива. Кроме того, предполагается, что суд может вынести приговор уже до конца текущего года.

Маркива арестовали в Италии в июле 2017 года. До выезда в Украину в конце 2013 года для участия в Майдане у него было итальянское гражданство.

 

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