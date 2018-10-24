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Сім'я вбитого під Слов'янськом журналіста Рокеллі вимагає від України 500 тис. євро

Новини » Політика    24.10.2018 - 15:19
Фото: підозрюваний у вбивстві Рокеллі Віталій Марків (ngu.gov.ua)
Фото: підозрюваний у вбивстві Рокеллі Віталій Марків (ngu.gov.ua)

Мін'юсту дозволили закупити юридичні послуги для захисту в італійському суді

Сім'я загиблого в 2014 році під Слов'янськом Донецької області італійського журналіста Андреа Рокеллі вимагає від України 500 тис. євро. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, у супровідних документах Мін'юсту про переговорні процедури щодо закупівлі юридичних послуг за позовом сім'ї Рокеллі йдеться, що його родичі в суді вимагають компенсацію в 500 тис. євро. Вказується, що в кінці липня суд італійського Павіа прийняв до розгляду позов проти України.

Підставою розгляду є компенсація родині Рокеллі, а також організаціям, які приєдналися до процесу. Позов розглядається паралельно зі справою проти військового Національної гвардії України Віталія Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивства Рокеллі.

Також у супровідних документах вказується, що СБУ не може встановити обставини загибелі журналіста, так як огляд місця події провели лише через півроку після вбивства. Крім того, медичний експерт, який проводив розтин тіла, виїхав за кордон.

На сьогоднішньому засіданні уряду схвалили закупівлю юридичних послуг для захисту інтересів України. Підкреслюється, що відсутність уповноваженого представника може призвести до прийняття італійським судом рішення не на користь України.

 

Фото: супровідний документ Мін'юсту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії суд призначив дати п'яти засідань по справі нацгвардійця Марківа. Крім того, передбачається, що суд може винести вирок уже до кінця поточного року.

Марківа заарештували в Італії в липні 2017 року. До виїзду до України в кінці 2013 року для участі у Майдані у нього було італійське громадянство.

 

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