У семи населених пунктах Київської області зафіксували забруднення повітря: поради ОВА

Де саме й чому погіршилась якість повітря

За даними експертів, тимчасове погіршення якості повітря виявили на семи локаціях.

Йдеться про такі населені пункти Київської області:

Іванків;

Біла Церква;

Боярка;

Вишневе;

Обухів;

Бориспіль;

Бровари.

В ОВА уточнили, що там було зафіксовано помірний рівень дрібнодисперсного пилу.

Чим і для кого небезпечна така ситуація

Повідомляється, що тривалий вплив таких частинок може спричиняти дискомфорт під час дихання.

Особливо чутливими до цього є:

діти;

люди старшого віку;

люди з підвищеною чутливістю до подразників.

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Що радять спеціалісти місцевим мешканцям

З огляду на ситуацію, що склалась, мешканцям вищезазначених населених пунктів регіону рекомендують:

тримати вікна зачиненими;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності - увімкнути очищувач повітря.

Як надовго може "затриматись" пил у повітрі

У Київській ОВА розповіли, що концентрація дрібнодисперсного пилу "поступово знижується".

Уточнюється, що поточні погодні умови - хмарність, дощ і помірний південно-східний вітер зі швидкістю близько 5-10 м/с - сприяють:

перемішуванню повітряних мас;

вимиванню пилу опадами;

розсіюванню забруднювальних речовин.

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Ситуація в інших населених пунктах області

Насамкінець громадянам повідомили, що в інших населених пунктах Київської області перевищень допустимих показників хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі - не зафіксовано.

Рівень гамма-випромінювання у регіоні - залишається в межах природного фону.