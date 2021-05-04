Из семи КПВВ на Донбассе работает только один, - ООС

Отмечается, что в пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 10%. Было зафиксировано уменьшение интенсивности движения граждан в сторону контролируемой территории.

В общем, за неделю через пункт пропуска на временно оккупированную территорию перешло 6 430 человек, а на контролируемую территорию – 5 503 человек.

Как отмечается, большинство гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.

Кроме того, боевики не попустили на временно оккупированную территорию Украины 17 граждан.