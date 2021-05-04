Из семи КПВВ на Донбассе работает только один, - ООС

Среди семи открытых КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил полноценно работает только один. Речь идет о"Станице Луганской".
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Отмечается, что в пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 10%. Было зафиксировано уменьшение интенсивности движения граждан в сторону контролируемой территории.
В общем, за неделю через пункт пропуска на временно оккупированную территорию перешло 6 430 человек, а на контролируемую территорию – 5 503 человек.
Как отмечается, большинство гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.
Кроме того, боевики не попустили на временно оккупированную территорию Украины 17 граждан.
Напомним, на Донбассе с 2019 года в 27 раз уменьшилось количество переходов через контрольные пункты въезда-выезда. По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, фактически люди не могут съездить на подконтрольную территорию Украины даже, чтобы получить свою пенсию.
Кроме этого, по словам Денисовой, оккупанты всячески отрывают ОРДЛО от остальной Украины.