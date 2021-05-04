З семи КПВВ на Донбасі працює лише один, - ООС

Серед семи відкритих КПВВ у районі проведення операції Об'єднаних сил повноцінно працює лише один. Йдеться про "Станицю Луганську".
Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.
Зазначається, що у пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем зменшився на 10%. Було зафіксовано зменшення інтенсивності руху громадян в бік контрольованої території.
Загалом, за тиждень через пункт пропуску на тимчасово окуповану територію перейшло 6 430 осіб, а на контрольовану територію – 5 503 осіб.
Як зазначається, більшість гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.
Крім того, бойовики не попустили на тимчасово окуповану територію України 17 громадян.
Нагадаємо, на Донбасі з 2019 року в 27 разів зменшилася кількість переходів через контрольні пункти в'їзду-виїзду. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, фактично люди не можуть з'їздити на підконтрольну територію України навіть, щоб отримати свою пенсію.
Крім цього, за словами Денісової, окупанти всіляко відривають ОРДЛО від решти України.