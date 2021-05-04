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З семи КПВВ на Донбасі працює лише один, - ООС

Автор: Даша Харченко

Серед семи відкритих КПВВ у районі проведення операції Об'єднаних сил повноцінно працює лише один. Йдеться про "Станицю Луганську".

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Зазначається, що у пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем зменшився на 10%. Було зафіксовано зменшення інтенсивності руху громадян в бік контрольованої території.

Загалом, за тиждень через пункт пропуску на тимчасово окуповану територію перейшло 6 430 осіб, а на контрольовану територію – 5 503 осіб.

Як зазначається, більшість гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Крім того, бойовики не попустили на тимчасово окуповану територію України 17 громадян.

Нагадаємо, на Донбасі з 2019 року в 27 разів зменшилася кількість переходів через контрольні пункти в'їзду-виїзду. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, фактично люди не можуть з'їздити на підконтрольну територію України навіть, щоб отримати свою пенсію.

Крім цього, за словами Денісової, окупанти всіляко відривають ОРДЛО від решти України.

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