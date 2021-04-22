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Оккупанты всячески отрывают ОРДЛО от остальной Украины, - омбудсмен

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 08:41
Оккупанты всячески отрывают ОРДЛО от остальной Украины, - омбудсмен Фото: украинский омбудсмен Татьяна Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

На жителей Донбасса давят, чтобы они оформили российские паспорта. Таким образом Россия хочет оторвать ОРДЛО от Украины.

Об этом заявила в интервью РБК-Украина украинский омбудсмен Татьяна Денисова.

По ее словам, в ОРДЛО запретили украинский язык: ни обучения на украинском нет, ни каких-то информационных источников. Акты гражданского состояния, которые оформлены на украинском языке, будут действовать только до 2023 года.

"По нашим подсчетам, 500 тысяч людей в ОРДЛО уже получили российские паспорта, это огромное количество. И это способствует их отрыву все дальше и дальше от Украины", - сообщила Денисова.

Напомним, министр обороны Украины заявил, что Россия может использовать обвинения в "нарушении прав" русскоязычных граждан на территории Украины для активизации вооруженной агрессии.

Отметим, заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса с российскими паспортами.

Ранее украинская разведка заявляла, что Россия готова перейти в наступление на Донбассе под видом "миротворческой операции".

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