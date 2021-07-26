Семенченко снова взяли под стражу. Был под домашним арестом менее 2 недель

Бывшего нардепа и командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко снова взяли под стражу. Менее двух недель назад ему смягчали меру пресечения до домашнего ареста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook .

Отметим, 14 июля ему изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Семенченко должен был прибывать по требованию к следователю, не выходить из дома без разрешения, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

Сообщается, что Соломенский районный суд Киева принял решение о взятии Семенченко под стражу.

Напомним, Семенченко инкриминируют создание частной военной компании, которая вербовала ветеранов АТО для работы на Donbass Battalion Corp с офисами в США, Польше, Ираке и Кении.

Также ему предъявили обвинение в обстреле телеканала "112 Украина".