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Семенченка знову взяли під варту. Був під домашнім арештом менше 2 тижнів

Автор: РБК-Україна

Колишнього нардепа і командира батальйону "Донбас" Семена Семенченка знову взяли під варту. Менше двох тижнів тому йому пом'якшували запобіжний захід до домашнього арешту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.

Повідомляється, що Солом'янський районний суд Києва прийняв рішення про взяття Семенченка під варту.

Зазначимо, 14 липня йому змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Семенченко мав прибувати на вимогу до слідчого, не виходити з дому без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, Семенченку інкримінують створення приватної військової компанії, яка вербувала ветеранів АТО для роботи на Donbass Battalion Corp, що має офіси в США, Польщі, Іраку та Кенії.

Також йому пред'явили звинувачення в обстрілі телеканалу "112 Україна".

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арештСеменченко