Семь раз отмерь: чем опасна резкая смена налоговых правил для бизнеса

У бизнеса должно быть как минимум полгода, чтобы подготовиться к введению новых налогов или изменению ставок. Это называется принципом стабильности налогового законодательства. И хотя норма с таким предохранителем прописана в Налоговом кодексе, ее крайне редко выполняют, а чаще игнорируют. И текущий год не станет исключением.

С началом работы новый Верховной рады депутаты президентской партии "Слуга народа" внесли несколько законопроектов, прямо влияющих как на малый, так и крупный бизнес. Часть из них нашли поддержку у предпринимателей, а против чего-то бизнес-среда выступила категорически против, потребовав у власти больше времени для обсуждения.

Спорных моментов много. В партии президента Зеленского, среди прочего, предлагают повысить ставки рентной платы на добычу руды с 8% до 10% и пересмотреть базу налогообложения – вместо стоимости добытой руды облагать стоимость товарной продукции. Металлурги в течение последнего месяца просят парламент не спешить с этим решением.

Это, по их мнению, сильно ударит по доходам предприятий, сделав их продукцию менее конкурентоспособной. Как результат, стоит ожидать сокращение экспорта (поскольку продукция подорожает), и, соответственно, – снижения валютных поступлений в страну. Что, в свою очередь, выльется в давление на обменный курс гривны.

Изменение подхода налогообложения добычи железной руды приведет к тому, что доля налогов в чистой прибыли горнодобывающих компаний вырастет до 87%. Это вдвое больше, чем даже рекомендует МВФ, указывают в отрасли.

Металлурги настаивают, что сейчас не самое лучшее время для увеличения фискальной нагрузки на компании из-за ситуации на мировых рынках. Цены и спрос на металлопродукцию в третьем квартале продолжают падать, а ожидания рецессии мировой экономики только усиливаются, говорят в отрасли.

У Украины уже есть опыт крайне поспешного роста налоговых ставок и изменения налоговой политики. И далеко не всегда такие решение сопровождались экономическими расчетами и согласованием позиций с бизнесом.

К примеру, в 2014 году в авральном режиме правительство убедило парламент повысить ставки рентной платы на добычу газа для частных компаний почти в два раза – с 29-14% до 55-29% в зависимости от глубины скважин. Власти аргументировали это в том числе потребностью увеличения финансирования армии ввиду начавшейся войны на Донбассе.

Но такой шаг вынудил газодобывающие компании пересмотреть свои инвестиционные планы. Бизнес отреагировал тем, что заморозил капиталовложения в добычу. Исправляя ошибки, власти уже в 2016 году вернули ставки ренты на прежний уровень для частных компаний, а в 2017 году – и для государственной "Укргаздобычи", крупнейшей компании страны в этом сегменте.

До настоящего времени темпы роста газодобычи явно не соответствуют тем ожиданиям, которые были у компаний еще несколько лет назад. Начиная с 2015 года, частные компании нарастили добычу газа с 3,9 млрд куб. м газа до 4,4 млрд куб. м в 2018 году. Учитывая, что в этом бизнесе инвестиции дают результат в виде роста добычи только спустя несколько лет, полученный рост в 0,5 млрд куб. м – это скорее заслуга инвестиций, сделанных еще до пересмотра ставок в 2014 году. И в последующие несколько лет на быстрый рост частной добычи рассчитывать не приходится.

Находясь в постоянном поиске компенсаторов для бюджета, правительство с 2017 года перевело аграриев на общую систему налогообложения, лишив их спецрежима уплаты НДС. До этого решения вся сумма налога оставалась сельхозпредприятиям, которым они распоряжались как считали нужным. Цена вопроса в год составляла около 30 млрд гривен.

На необходимости отмены льгот для аграриев настоял МВФ, указав на то, что подобные преференции не по карману стране с дефицитом госбюджета и долгами, как у Украины. Не став сопротивляться рекомендациям кредитора, власти убрали спецрежим НДС и частично компенсировали его дотациями, которые в виде различных программ должны действовать до 2022 года. Но, конечно, суммы поддержки отрасли уже несравнимы с теми, которые были до отмены спецрежима.

Но не всех устроила тогда и не устраивает ситуация с дотациями сейчас. Часть бизнеса возмущается, что больше остальных дотации получают крупные холдинги. Дело в том, что в основе распределения львиной доли госпомощи был принцип – чем больше произвел, продал и уплатил НДС, тем больше получил дотаций. Разумеется, от этого в выигрыше крупные компании. Но и они говорят о том, что предложенная агросектору система поддержки крайне неэффективная, особенно если говорить об успешной конкуренции с производителями в ЕС.

В Евросоюзе, как известно, агрокомпании получают огромную поддержку в виде льгот и дотаций от своих правительств. И чем ближе к 2022 году, тем нерешенность проблемы после отмены спецрежима НДС все больше продолжает беспокоить отрасль, принятую называть одним из локомотивов украинской экономики.

Беря с бизнеса больше для потребностей бюджета, правительство часто откровенно игнорирует последствия. И это уже стало системной проблемой, независимо от того, кто находится при власти, какой в стране премьер-министр и министр финансов.

Последние годы на себе это прочувствовали и производители алкогольной и табачной продукции. Повышая ставки акцизов для этих отраслей, власти собирали больше с них в госбюджет. Но рост платежей вышел непропорциональным росту налоговой нагрузки. Иными словами, пересмотр ставок акцизного сбора не давал равноценного эффекта для бюджета.

Во-первых, сокращалось производство, во-вторых, компании частично сдерживали цены, перекладывая на себя финансовые расходы по налогам, в-третьих, росла доля нелегальной торговли.

К примеру, в ассоциации "Укрводка" ранее подсчитывали, что совокупный рост ставок акциза на 42,5% в течение нескольких лет дал в госбюджет всего на 60 млн гривен больше вместо запланированных правительством 3 млрд гривен. Но при этом доля "теневого" рынка уже достигла 50%.

Не менее сложная ситуация сложилась в табачной отрасли, где за последние десять лет выпуск сигарет сократился более чем на 30%. Табачная индустрия стала одним из крупнейших доноров для госбюджета, платя каждый год все больше акцизов в казну.

Компании, разумеется, вынуждены повышать стоимость своей продукции из-за увеличения налогов, что снижает спрос на сигареты в легальном сегменте. Доля "теневой" торговли за последние три года выросла с немногим более чем 1% до 7,2%. Уже по факту этого года динамика поступлений акциза с табака в госбюджет свидетельствует о недоборе от плана уже около 10 млрд гривен.

И понятно, что самим лишь повышением ставок ситуацию уже не улучшить. Кроме того, последние инициативы парламента о госрегулировании товарной наценки на сигареты со следующего года могут еще больше усугубить накопившиеся проблемы для табачной индустрии.