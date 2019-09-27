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Налоговые нововведения больно ударят по украинской экономике, - эксперт

Новости » Экономика    27.09.2019 - 11:40
Налоговые нововведения больно ударят по украинской экономике, - эксперт
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Эксперт раскритиковал налоговые изменения по законопроекту №1210

Налоговые нововведения в рамках законопроекта №1210 могут больно ударить по украинской экономике и нарушить баланс интересов государства и бизнеса. Такое мнение высказал эксперт, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

В частности, Савченко предупреждает, что налоговые изменения, которые инициировал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, несет серьезные угрозы для инвесторов в Украине

По его мнению, возможное принятие законопроекта №1210 в сегодняшнем виде может просто "добить" украинскую экономику и оставить бюджет без многих налогов.

"Из Украины уйдут инвесторы и не придут новые, как это происходит сейчас в табачной индустрии", - отметил Савченко.

Эксперт имеет в виду ситуацию с табачной компанией British American Tobacco, которая в 2018 году заплатила в бюджет 16 млрд гривен.

Теперь компания переносит региональный центр из Киева в Бухарест "в связи с тем, что фискальная и регуляторная политика украинского правительства непрогнозируемая", потому что законопроектом №1210 запланировано, что ставка акциза на сигареты может быть приравнена к европейской (эквивалент 90 евро за 1000 штук) уже в 2020 году, а не в 2024-м, как было договорено ранее.

Как известно, законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" сейчас является самым проблемным среди всех, внесенных на рассмотрение Верховной рады.

Налоговый законопроект сразу подвергся острой критике со стороны бизнеса и экспертов. Неформально инициативу уже окрестили "законопроектом Коломойского". По мнению экономического эксперта Сергея Фурсы, законопроект 1210 появился сразу же после публичного выступления Игоря Коломойского.

Экономист Андрей Новак уверен, что увеличение налоговой нагрузки в случае принятия законопроекта №1210 в сегодняшнем виде увеличит трудовую миграцию и безработицу, а малый и средний бизнес начнет закрываться из-за такого давления.

Последствия налоговых изменений будут сравнимы с кризисом 2008 года, - металлурги Промышленники будут вынуждены сокращать персонал из-за налоговых нововведений
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