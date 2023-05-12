У селі під Джанкоєм впав вертоліт

У селі Світле Джанкойського району у п'ятницю, 12 травня, впав вертоліт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Оновлено о 17:37
У Міноборони РФ повідомили, що в Джанкойському районі під час навчально-тренувального польоту впав військовий вертоліт Мі-28. Повідомляється, що загинули обидва льотчики.
Зазначається, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ і був без боєкомплекту. Попередня причина аварії - відмова техніки.
До місця аварії направили комісію головного командування ВКС для з'ясування всіх причин та обставин події.
Додамо, що село Світле знаходиться приблизно у 30 км від Джанкою.
Нагадаємо, 7 травня у Міноборони РФ нафантазували, що вночі окупанти нібито перехопили над акваторією Чорного моря понад 20 дронів.
Раніше росіянам в Криму примарилось знищення балістичної ракети "Грім-2".
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