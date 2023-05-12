UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У селі під Джанкоєм впав вертоліт

Ілюстративне фото: у селі під Джанкоєм впав вертоліт (telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У селі Світле Джанкойського району у п'ятницю, 12 травня, впав вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Оновлено о 17:37

У Міноборони РФ повідомили, що в Джанкойському районі під час навчально-тренувального польоту впав військовий вертоліт Мі-28. Повідомляється, що загинули обидва льотчики.

Зазначається, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ і був без боєкомплекту. Попередня причина аварії - відмова техніки.

До місця аварії направили комісію головного командування ВКС для з'ясування всіх причин та обставин події.

Додамо, що село Світле знаходиться приблизно у 30 км від Джанкою.

Нагадаємо, 7 травня у Міноборони РФ нафантазували, що вночі окупанти нібито перехопили над акваторією Чорного моря понад 20 дронів.

Раніше росіянам в Криму примарилось знищення балістичної ракети "Грім-2".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДжанкойКрым