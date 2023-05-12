У селі під Джанкоєм впав вертоліт

Оновлено о 17:37

У Міноборони РФ повідомили, що в Джанкойському районі під час навчально-тренувального польоту впав військовий вертоліт Мі-28. Повідомляється, що загинули обидва льотчики.

Зазначається, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ і був без боєкомплекту. Попередня причина аварії - відмова техніки.

До місця аварії направили комісію головного командування ВКС для з'ясування всіх причин та обставин події.

Додамо, що село Світле знаходиться приблизно у 30 км від Джанкою.