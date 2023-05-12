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В селе под Джанкоем упал вертолет

Иллюстративное фото: в селе под Джанкоем упал вертолет (telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

В селе Светлое Джанкойского района в пятницу, 12 мая, упал вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Обновлено в 17:37

В Минобороны РФ сообщили, что в Джанкойском районе во время учебно-тренировочного полета упал военный вертолет Ми-28. Сообщается, что погибли оба летчика.

Отмечается, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет и был без боекомплекта. Предварительная причина крушения - отказ техники.

К месту аварии направили комиссию главного командования ВКС для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.

Добавим, что село Светлое находится примерно в 30 км от Джанкоя.

Напомним, 7 мая в Минобороны РФ нафантазировали, что ночью оккупанты якобы перехватили над акваторией Черного моря более 20 дронов.

Ранее россиянам в Крыму привиделось уничтожение баллистической ракеты "Гром-2".

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ДжанкойКрим