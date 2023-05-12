В селе под Джанкоем упал вертолет

Обновлено в 17:37

В Минобороны РФ сообщили, что в Джанкойском районе во время учебно-тренировочного полета упал военный вертолет Ми-28. Сообщается, что погибли оба летчика.

Отмечается, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет и был без боекомплекта. Предварительная причина крушения - отказ техники.

К месту аварии направили комиссию главного командования ВКС для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.

Добавим, что село Светлое находится примерно в 30 км от Джанкоя.