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Атака дронів на Крим. Росіяни нафантазували перехоплення понад 20 безпілотників

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Неділя 07 травня 2023 17:14
Атака дронів на Крим. Росіяни нафантазували перехоплення понад 20 безпілотників Фото: Росіяни нафантазували перехоплення понад 20 безпілотників (Telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони РФ пофантазувало, що минулої ночі окупанти перехопили над акваторією Чорного моря понад 20 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ .

"Протягом ночі над акваторією Чорного моря засобами протиповітряної оборони виявлено 22 ударні українські безпілотні літальні апарати. Усі українські БПЛА знищено вогнем зенітних ракетних комплексів або придушено засобами радіоелектронної боротьби", - ідеться в повідомленні.

При цьому радник гауляйтера Криму з інформаційної політики Олег Крючков показав у Telegram один із безпілотників, який нібито вночі атакували Крим.

"Посаджений системами РЕБ", - заявив він.

Фото: безпілотник, який нібито атакував уночі Крим (Telegram)

Нагадаємо, що 4 травня у тимчасово підконтрольному РФ українському місті Севастополі на аеродромі "Бельбек" пролунали вибухи.

Також повідомлялося, що 29 квітня в окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі.

Додамо також, що Генштабі ЗСУ тоді уточнили, що нафтобаза, що згоріла, забезпечувала паливом кораблі Чорноморського флоту Росії, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.

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