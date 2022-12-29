У селі в Одеській області уламки ворожої ракети влучили у житловий будинок

Під час масштабної повітряної тривоги 29 грудня уламки російської ракети влучили у житловий будинок у селі Степове в Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
Тимошенко зазначив, що йдеться про крилату ракету окупантів. Наслідки уточнюються.
Зазначимо, що в Одеському районі після вибухів піднявся клуб чорного диму. Також зникли світло та вода.
РБК-Україна повідомляє усі деталі сьогоднішньої масштабної повітряної тривоги.
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