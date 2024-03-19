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У Секторі Гази катастрофічно зростає рівень голоду, - ООН

Фото: у Секторі Гази катастрофічно зростає рівень голоду, - ООН (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

На півночі Гази понад 1,1 млн людей переживають умови, схожі на голод. За даними ООН, він неминучий і може розпочатися до травня та поширитися на анклав до липня. Недоїдання та відсутність продовольчої безпеки перевищили рівень голоду, а смертність незабаром зростатиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IPC.

"Люди тут вже голодують місяцями, - сказав доктор Амджад Елейва, заступник директора відділення невідкладної допомоги в лікарні Гази: - вони нишпорять містом у пошуках їжі, щоб вижити, але не можуть її знайти". 

У звіті IPC зазначено, що все населення Сектору Гази (2,23 мільйона осіб) відчуває значну нестачу продовольства. Починаючи з березня до середини липня, в умовах ескалації конфлікту, враховуючи можливий наступ на землю в Рафах, очікується, що половина населення регіону (1,11 мільйона осіб) опиниться в критичних умовах продовольчої небезпеки.

Зазначається, що південні райони Гази також зіткнуться з ризиком голоду у найближчі місяці "в найгіршому випадку". Наступ Ізраїлю на найпівденніше місто Рафах, як стверджує IPC, поглибить катастрофічний рівень голоду у всьому Секторі Гази.

Звіт IPC був опублікований після того, як Філіп Лаццаріні, голова Unrwa – агентства ООН у справах палестинських біженців, повідомив, що йому відмовили у в'їзді до Гази, де він мав працювати над покращенням гуманітарної допомоги. Він заявив, що ізраїльська влада не дозволила йому в'їхати до Гази в понеділок. 

 

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Представники угруповання ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, після чого Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа.

Вже 8 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що "повна перемога Ізраїлю в Газі вже близька" та відхилив пропозицію ХАМАСу про припинення вогню.

Крім того, він повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах, що на півдні Сектору Гази.

У вівторок, 12 березня, представник ХАМАСу заявив, що група ухвалює змінену версію пропозиції США щодо припинення вогню в Газі. Представники руху мали намір вирушити найближчими днями до Каїру для обговорення остаточних деталей та реалізації угоди.

Однак, 13 березня Сили оборони Ізраїлю завдали удару по центру розподілу продовольства в східній частині Рафаху. В результаті загинула одна людина, а 22 отримали поранення. У ЦАХАЛ повідомили про ліквідацію командира ХАМАСу.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився щодо "страшно високої вартості" наступу Ізраїлю на угруповання ХАМАС у Газі. Так, він розповів, що світ не може стояти осторонь і спостерігати, як палестинцям загрожує голодна смерть в анклаві.

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ІзраїльГуманітарна допомогаПалестинаСектор Газа