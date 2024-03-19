У Секторі Гази катастрофічно зростає рівень голоду, - ООН

"Люди тут вже голодують місяцями, - сказав доктор Амджад Елейва, заступник директора відділення невідкладної допомоги в лікарні Гази: - вони нишпорять містом у пошуках їжі, щоб вижити, але не можуть її знайти".

У звіті IPC зазначено, що все населення Сектору Гази (2,23 мільйона осіб) відчуває значну нестачу продовольства. Починаючи з березня до середини липня, в умовах ескалації конфлікту, враховуючи можливий наступ на землю в Рафах, очікується, що половина населення регіону (1,11 мільйона осіб) опиниться в критичних умовах продовольчої небезпеки.

Зазначається, що південні райони Гази також зіткнуться з ризиком голоду у найближчі місяці "в найгіршому випадку". Наступ Ізраїлю на найпівденніше місто Рафах, як стверджує IPC, поглибить катастрофічний рівень голоду у всьому Секторі Гази.

Звіт IPC був опублікований після того, як Філіп Лаццаріні, голова Unrwa – агентства ООН у справах палестинських біженців, повідомив, що йому відмовили у в'їзді до Гази, де він мав працювати над покращенням гуманітарної допомоги. Він заявив, що ізраїльська влада не дозволила йому в'їхати до Гази в понеділок.